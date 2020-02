Bongiorno avverte i suoi. Ora Salvini sulla Gregoretti rischia grosso. A differenza del caso Diciotti stavolta l’Aula si pronuncerà a favore del processo per sequestro di persona (Di martedì 11 febbraio 2020) Un copione già visto. Sempre uguale. Che noia. Ancora una volta, Matteo Salvini, esattamente come fece per la vicenda della Diciotti, mostra il petto e dice “processatemi”, accompagnato dalle ben note suggestioni del tipo “Il popolo è con me”, “Saremo in sessanta milioni in tribunale”. Salvo poi ripensarci, però. E mandare avanti Giulia Bongiorno. Nonostante i proclami del loro capo – “Non vedo l’ora di andare in tribunale e guardare negli occhi quel giudice e spiegargli che difendere i confini del mio Paese era un mio diritto e un mio dovere e non un crimine” -, su suggerimento del super avvocato Bongiorno, infatti, i sessanta parlamentari leghisti nella seduta decisiva di domani a Palazzo Madama con il quale si deciderà se mandare o meno a processo il Capitano, probabilmente lasceranno l’aula. Contrordine quindi rispetto a quanto avvenuto in Giunta delle immunità a ridosso del voto in ... lanotiziagiornale

JohnHard3 : La resa dei conti ! (ndr) Gregoretti, mercoledì al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di… - Paol_pabs : Gregoretti, Giulia Bongiorno avverte Salvini: 'Occhio a chiedere il sì al processo, i tempi sono lunghi'… - demian_yexil : RT @DeSantis1948: Gregoretti, mercoledì al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. L’ex ministro: “Non ved… -