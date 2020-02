Bidello Abusa per Mesi di 12 Bimbe a Scuola: Condannato a 42 Anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Nelle scorse ore, il Tribunale dell’enclave di Ceuta, in Spagna, ha rivelato il suo verdetto contro un Bidello 52enne. L’uomo è stato accusato di aver Abusato sessualmente di almeno dodici Bimbe, durante l’orario lavorativo. Per questo motivo, i giudici lo hanno Condannato a 42 Anni di reclusione più ad altri dieci Anni di libertà vigilata. A ciò, si aggiunge anche l’obbligo di non poter avere comunicazioni con soggetti minorenni per sedici Anni. I fatti contestati sono avvenuti tra il 2017 e il 2018. In quel periodo, il Bidello Condannato lavorava presso il collegio Lope de la Vega. Le vittime dei suoi abusi sessuali erano invece delle bambine che frequentavano la Scuola e che avevano un’età compresa tra i 6 e i 10 Anni. Secondo gli inquirenti spagnoli, le violenze sessuali sono state scoperte grazie al racconto di una delle Bimbe. Da questo ... youreduaction

