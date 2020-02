Accoltellarono poliziotto a Tor Bella Monaca: due persone rinviate a giudizio (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – Tentato omicidio. Con questa accusa il Gup di Roma ha rinviato a giudizio un 60enne romano e suo figlio, accusati dell’accoltellamento dell’agente scelto di Polizia Yuri Sannino. Il poliziotto del Reparto Volanti, il 28 giugno scorso, insieme ad un collega, al termine di un inseguimento nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, venne accerchiato da una trentina di persone e poi accoltellato in via Cochi. In particolare, il padre e’ accusato di tentato omicidio, mentre il figlio deve rispondere di concorso formale nello stesso reato. Il processo iniziera’ il prossimo 5 maggio davanti ai giudici del tribunale di Roma. L'articolo Accoltellarono poliziotto a Tor Bella Monaca: due persone rinviate a giudizio proviene da RomaDailyNews. romadailynews

