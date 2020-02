Taika Waititi e la frecciata alle tastiere dei MacBook Apple: 'sono peggiorate, mi fanno venir voglia di tornare ai PC' (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parlando con i giornalisti dopo aver vinto il suo primo Oscar per la migliore sceneggiatura originale con Jojo Rabbit, il regista Taika Waititi aveva in mente altre cose. Quando gli è stato chiesto cosa gli sceneggiatori avrebbero dovuto richiedere nel prossimo round di discussioni con i produttori, Waititi ha detto la sua sulle controverse tastiere per MacBook di Apple."Apple ha bisogno di riparare quelle tastiere", ha detto. "E' impossibile scriverci, sono peggiorate. Mi fa venire voglia di tornare ai PC. Grazie alle tastiere per PC, il ritorno delle dita è decisamente migliore. Alzi la mano chi usa ancora un PC? Sai di cosa sto parlando. È una tastiera molto migliore. Quelle tastiere Apple sono orrende"."Ho alcuni problemi alla spalla" continua Waititi, "Soffro di OOS (Occupational Overuse Syndrome, termine usato una sindrome caratterizzata da sovraccarico lavorativo). Sapete di cosa ... eurogamer

