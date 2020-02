Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: un sasso lanciato da un cavalcavia ha distrutto la loro auto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un sasso lanciata da un cavalcavia ha sfondato il parabrezza dell'auto di Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti che per fortuna non hanno riportato ferite. Tanta paura ma nessuna ferita per Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: un sasso lanciato da un cavalcavia ha distrutto il parabrezza dell'auto ed è finito sulle loro gambe. L'auto sulla quale viaggiavano Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti è stata colpita in pieno da una pietra lanciata da un cavalcavia. I due attori si trovavano a bordo dell'autoveicolo sull'A25 in direzione Roma, quando all'altezza della località San Pelino, frazione di Avezzano, il parabrezza anteriore della loro auto è stato distrutto da un sasso. Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi per fortuna non hanno riportato ferite, nonostante la pietra, una volta sfondato il ... movieplayer

