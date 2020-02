Short track, Coppa del Mondo Dordrecht 2020: programma, orari e tv (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di shot track. Si gareggia in Olanda a Dordrecht nel fine settimana (14-15-16 Febbraio) e sarà l’ultimo test di avvicinamento ai Mondiali di Seoul. Italia a caccia del riscatto dopo una deludente prestazione a Dresda, con nessuna finale A conquistata. programma orari TV Coppa DEL Mondo Short track Dordrecht 2020 Non ci sarà diretta televisiva per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2020 di Short track a Dordrecht. La copertura sarà garantita dal canale streaming su Youtube della ISU. Di seguito il programma: Sabato 15 Febbraio Dalle 13.02 Quarti di finale D/U 1000m Dalle 13.47 Semifinali D/U 1500m Dalle 14.23 Semifinali D/U 1000m Dalle 14.57 Finali D/U 1500m Dalle 15.37 Finali D/U 1000m Dalle 16.11 Finale staffetta mista Dalle 16.44 Semifinali staffetta femminile Dalle 16.58 Semifinali staffetta maschile Domenica 16 ... oasport

