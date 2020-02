Rally Svezia 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo la tradizionale tappa inaugurale di Montecarlo, il Mondiale Rally 2020 sta per affrontare il secondo round di una stagione che si profila estremamente interessante. Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio si disputerà la 68ma edizione del Rally di Svezia, modificata parzialmente dagli organizzatori a causa delle condizioni meteo avverse di quest’ultimo periodo. La seconda tappa del WRC sarà caratterizzata da undici prove speciali per un totale di 180 chilometri cronometrati da percorrere al confine tra Svezia e Norvegia. Ott Tanak è il vincitore della scorsa edizione, Thierry Neuville va a caccia del bis dopo il trionfo nel Principato, mentre Jari-Matti Latvala vanta addirittura quattro primi posti in questo Rally. Segui il Mondiale WRC 2020 in diretta streaming su DAZN Rally Svezia 2020: programma, calendario, orari e tv Per godere del Mondiale Rally 2020 sarà necessario ... oasport

top_rally : La Hyundai in Svezia, con un Neuville ambizioso - motorionline : #WRC | Pur con un percorso rivisto al ribasso, il #RallySweden 2020 si terrà: ecco i dettagli sul programma, orari,… - ofux1 : #WRC #Toyota Inizia al #RallySweden la stagione di #Latvala -