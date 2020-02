Prima del previsto gli Honor 30: prime rivelazioni sulla data di uscita (Di lunedì 10 febbraio 2020) Avete in testa la prossima linea degli Honor 30? Non siete i soli: ci sta pensando intensamente anche il produttore cinese, come riportato dal noto leaker 'Teme' (conosciuto anche come '@RODENT950'). La serie dovrebbe essere pronta al debutto per aprile 2020, e quindi con un mese di anticipo rispetto a quanto fatto dai precedenti Honor 20 e Honor 20 Pro, che ricordiamo essere stati presentati lo scorso 21 maggio. Non abbiamo notizie circa le specifiche tecniche di Honor 30, che dovrebbe comunque fare del comparto fotografico una delle sue armi migliori. Purtroppo, è altamente probabile che la serie risulti sprovvista dei servizi Google per effetto del ban USA che ancora pende sulla testa del produttore cinese, che non se la sta passando bene anche per via del Coronavirus. L'agente patogeno diffusosi in Cina sta stravolgendo i piani dei vari OEM: pensate, per esempio, a quello che ... optimaitalia

LegaSalvini : ++ Salvini: “L’emergenza non è l’odio, ma la droga. Il ministro Lamorgese si dia una mossa. Adesso incontro più amb… - CarloCalenda : “Porteremo le piazze nelle stanze del Governo” e “siamo i partigiani degli anni 2000”, sono frasi che non si posson… - OfficialASRoma : ??? Il 10 febbraio del 1974, all'Olimpico contro il Torino, Bruno Conti giocava la prima delle sue 402 partite in gi… -