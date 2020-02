Oscar 2020, stravince Parasite di Bong Joon Ho: per la prima volta trionfa un film straniero. Migliori attori Zellweger e Phoenix (Di lunedì 10 febbraio 2020) È Parasite di Bong Joon Ho a vincere il premio Oscar come miglior film di quest’anno, la prima volta per un film straniero. prima di ricevere la statuetta più ambita dalle mani di Jane Fonda, il regista sudcoreano aveva potuto esultare per altri tre importanti riconoscimenti: miglior sceneggiatura, miglior film internazionale e miglior regia. Pronostici confermati per i migliori attori, con i premi andati a Joaquin Phoenix per Joker e Renée Zellweger per Judy. E poi a Brad Pitt e Laura Dern come miglior attori non protagonisti rispettivamente in C’era una volta a Hollywood e in Storia di un matrimonio. Grande sconfitto della serata è Martin Scorsese con il suo The Irishman, che non è andato oltre le nove nomination. Tre Oscar invece per 1917 di Sam Mendes. Oscar 2020: i vincitori Migliore film: ParasiteMigliore regia: Bong Joon HoAttrice protagonista: Renée ... open.online

