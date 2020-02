Oscar 2020: le reazioni di Billie Eilish diventano meme virali (Di lunedì 10 febbraio 2020) La cantante Billie Eilish ha catturato l'attenzione del web agli Oscar 2020 grazie alle sue reazioni a ciò che è accaduto durante la serata, diventate ben presto meme virali. Tra i grandi ospiti della notte degli Oscar 2020 c'è stata anche la giovanissima cantante Billie Eilish, che si è esibita durante la cerimonia diventano un vero e proprio meme virale sul web grazie alle sue reazioni durante la premiazione. La cantante, infatti, mentre Kristen Wigg e Maya Rudolph hanno assegnato i premi per il miglior scenografia e migliori costumi, è stata ripresa con un'espressione che è subito diventata meme. Ma non solo, sono stati diversi i momenti in cui la sua mimica facciale è stata catturata dalle telecamere, esaltando tantissimo gli utenti dei social network che si sono sbizzarriti ... movieplayer

