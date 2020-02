Oscar 2020, la prima volta di Leonardo DiCaprio e Camila Morrone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020, Leonardo DiCaprio e Camila MorroneOscar 2020, Leonardo DiCaprio e Camila MorroneOscar 2020, Leonardo DiCaprio e Camila MorroneOscar 2020, Leonardo DiCaprio e Camila MorroneNon è ancora red carpet, ma potrebbe mancarci davvero poco. Leonardo DiCaprio e Camila Morrone fanno un altro passo avanti. I due che stanno insieme dalla fine del 2017 sono arrivati ​​separatamente agli Oscar 2020, sfilando ognuno per conto proprio, ma hanno preso posto uno accanto all’altra durante la cerimonia, come raccontano le varie inquadrature di ABC. È la prima volta in un’occasione ufficiale che li vediamo come coppia. E quando l’amico Brad Pitt ha vinto la statuetta e Leo è apparso contentissimo, le telecamere hanno puntato sul volto di Camila, davvero orgogliosa dell’amicizia tra i due colleghi. https://twitter.com/KylieEricaMar/status/1226683136567734273 In passato ... vanityfair

