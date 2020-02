Oscar 2020, Joaquin Phoenix festeggia la vittoria in un fast food (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ormai tutti sanno che il bravissimo Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar 2020 come miglior attore per il film “Joker“. Ma forse in pochi sono a conoscenza del fatto che l’interprete si è fermato niente meno che in una catena di fast food vegano per cenare insieme alla compagna Rooney Mara dopo la rinomata cerimonia! Da anni impegnata nell’attivismo vegano, la coppia si è fatta fotografare da Greg Williams, pubblicando poi lo scatto sul profilo Instagram dell’attore. Il risultato sono stati 46mila like nonché moltissimi commenti per l’inusuale modo di festeggiare da parte della star di Hollywood. Joaquin Phoenix agli Oscar 2020 Joaquin Phoenix ha colpito molto anche durante il suo discorso di accettazione agli Oscar 2020. Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, l’attore ha infatti parlato dei danni inflitti dall’uomo alla natura, che ... notizie

