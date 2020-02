Oscar 2020, i vincitori: Parasite di Bong Joon-ho fa la Storia, è un trionfo epocale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020, i vincitori: Parasite Miglior Film Ecco quanto accaduto nel corso della notte degli Oscar 2020. Una notte storica, inimmaginabile, incredibile. La 92esima edizione degli Oscar ha visto trionfare un film sudcoreano, già Palma d'Oro al Festival di Cannes, ovvero Parasite di Bong Joon-ho. Mai un film non in lingua inglese aveva vinto l'Oscar più ambito, bissando con quello straniero, ora diventato 'internazionale'. Una doppietta fantascientifica. Il 50enne Joon-Ho è stato incoronato anche miglior regista, oltre a vincere un altro Oscar per la sceneggiatura originale, scritta insieme a Han Jin-won. Era dal 1967, con Un uomo, una donna di Claude Lelouch e Pierre Uytterhoeven, che un Oscar alla sceneggiatura originale non andava ad un film 'straniero'. Tutti in piedi al Dolby Theatre di Los Angeles per il maestro ... blogo

