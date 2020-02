“Oltre l’equilibrio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Scultura di FRANCESCO ZERO e la Fotografia di CARLO D’ORTA offrono una combinazione originale di arti diverse, ma tanto stimolante per la curiosità di un pubblico che cerca realtà e immaginazione. La personale di scultura e di fotografia che Zero e D’Orta inaugurano nello spazio Carlo D’Orta Art Studio, a Piazza Crati 14 Roma, il 15 febbraio 2020 alle 18.00, è uno spettacolo e un abbinamento di opere che chi apprezza l’arte amerà come totale affermazione di capacità espressive affascinanti. Sarà specchio e linguaggio delle singole sensazioni che proverà il pubblico al primo passo di avvicinamento. Un viaggio di andata e ritorno dal figurativo all’astrazione con il fiato in gola e con l’anima nel cuore. L’incontro delle arti rivela come la sensibilità sia sempre la fonte primaria dell’ispirazione e come la maestria della mani segua solo l’emozione. L'articolo ... romadailynews

