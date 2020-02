Morgan a Live non è la D’Urso: “L’agente di Bugo mi ha messo le mani addosso” (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel corso della puntata di ieri di Live. non è la D’Urso, è stato ospitato anche Morgan. L’artista è entrato in studio a tarda sera per poter raccontare la sua versione dei fatti in merito alla lite avvenuta con Bugo e il suo staff a Sanremo. L’artista milanese ha spiegato di essere stato vittima di mobbing da parte delle persone che erano con il suo collega. Le dichiarazioni dell’ex di Asia Argento sono state davvero molto forti, al punto da arrivare ad accusare l’agente di Bugo di avergli messo le mani addosso. Dopo tali dichiarazioni, la persona accusata ha provveduto ad emanare una diffida nei suoi confronti e non solo. La versione di Morgan a Live non è la D’Urso Il caso più discusso di questa edizione del Festival di Sanremo riguarda sicuramente la squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo. Se quest’ultimo ha preferito come pulpito Domenica ... kontrokultura

MediasetPlay : Il testo rivisitato da Morgan diventato virale sui social... ?? Ricorda che potrai esprimere la tua opinione sugli… - zazoomblog : Il caso Bugo e Morgan a Live non è la D’Urso : Vittorio Sgarbi esagera! - KontroKulturaa : Morgan a Live non è la D'Urso: 'L'agente di Bugo mi ha messo le mani addosso' (VIDEO) - -