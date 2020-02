Metro A, la scala crollata a Furio Camillo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un gradino di una scala mobile all’interno della stazione Metro Furio Camillo di Roma si è rotto nel tardo pomeriggio. Secondo quanto si è appreso dall’Atac, non ci sarebbero feriti. L’impianto è stato immediatamente transennato, mentre la fermata (che dispone di altre scale mobili) è rimasta aperta. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia, per verificare l’accaduto. Toccherà ora all’ATAC verificare l’entità del guasto e riparare l’impianto, sperando che i tempi per la riattivazione non siano troppo lunghi. Metro A, la scala crollata a Furio Camillo La parte curiosa della vicenda è che i malfunzionamenti a Furio Camillo sono stati segnalati a più riprese dalla cronaca ma il 7 febbraio era stato effettuato un collaudo delle scale mobili con esito positivo. La stazione è stata chiusa per nove volte negli ultimi mesi. Il Messaggero ricorda oggi che martedì 28 ... nextquotidiano

