La pensione anticipata con l’assegno tagliato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il governo studia un’alternativa al ricalcolo con il metodo contributivo per la pensione anticipata. Attualmente andare in pensione prima con il ricalcolo dell’assegno in base ai contributi versati comporterebbe un taglio di un terzo della pensione lorda, un quinto di quella netta. Spiega oggi Repubblica: In soldi, il pensionato potrebbe perdere un importo che va da 50 mila a 80 mila euro netti – a seconda dei casi – con un’attesa di vita media a 82 anni. E scivolare, dopo anche 36 anni di lavoro, sotto i 780 euro mensili della pensione di cittadinanza. Inaccettabile per i sindacati, attesi oggi al terzo cruciale tavolo con il governo sulla flessibilità in uscita. Tradotto: superare Quota 100 e riscrivere la legge Fornero. Il ricalcolo contributivo delle pensioni (La Repubblica, 10 febbraio 2020) Ecco perché l’esecutivo medita una controproposta: Sostituire il ... nextquotidiano

PPicerni : Pensione anticipata, nuova proposta. Assegno tagliato fino al 6 per cento - repubblica : Pensione anticipata, nuova proposta. Assegno tagliato fino al 6 per cento - infoitinterno : Pensione anticipata: la laurea aiuta a uscire prima e rientrare nel sistema misto! -