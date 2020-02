Kia Sportage - Una settimana con la 1.6 Eco Gpl [Day 1] (Di lunedì 10 febbraio 2020) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la versione bifuel della Kia Sportage, la 1.6 Eco Gpl. L'allestimento è l'Energy, l'intermedio della gamma, che si piazza tra la variante d'ingresso Business Class e la sportiveggiante GT Line (non disponibile con questo motore). La Suv monta un quattro cilindri aspirato aggiornato con un impianto a Gpl realizzato in collaborazione con la BRC-MTM e la Prins AutoGasSystem: la potenza massima è di 127 CV a 6.300 giri/min e 145 Nm a 4.745 giri/min. Disponibile unicamente con un cambio manuale a sei rapporti con trazione anteriore, la Sportage a Gpl ha un peso in ordine di marcia di 1.490 kg ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11,5 secondi. La velocità massima è di 182 km/h, mentre il consumo medio dichiarato nel ciclo misto è pari a 9,3 l/100 km con 151 g/km di emissioni di CO2. Lunga 449 cm, larga 186 e alta 165, la ... quattroruote

