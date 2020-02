Joaquin Phoenix, che festeggia l’Oscar con Rooney Mara in un fast food vegano (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixOscar 2020, Joaquin PhoenixJoaquin Phoenix superstar. Nella notte degli Oscar 2020, il divo americano si è preso la scena sia sul palco del Dolby Theatre, sia nel post evento, sugli scalini di un fast food vegano: prima, infatti, ha ritirato al statuetta come miglior attore protagonista grazie all’interpretazione in «Joker», poi ha festeggiato con la fidanzata Rooney Mara con un panino veg, della celebre catena «Monty’s Good Burger». Lei sulla sinistra, con abito da sera e Converse ai piedi, lui che la guarda e sorride mentre mangia. Nel mezzo, l’ambito premio, il primo della sua carriera. A immortalare la tenera scena è stato Greg Williams, ... vanityfair

