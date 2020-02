Ivan Cottini a Storie Italiane racconta le sue emozioni sul palco di Sanremo 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Avevo davvero molto timore e poi l’attesa…” ha detto un emozionatissimo Ivan Cottini nella puntata di Storie Italiane del 10 febbraio 2020. Eleonora Daniele che in questo lungo anno lo ha sempre voluto nel suo programma ha raccontato la storia di Ivan in tutte le sue sfaccettature. E il ballerino, affetto da Sla, ha avuto quest’anno la possibilità di realizzare un altro grandissimo sogno. Lo abbiamo visto infatti sabato sera al Festival di Sanremo con una esibizione che la Daniele ricorda oggi, ha registrato il 75 % di share. Un momento emozionante, sottolinea la conduttrice di Storie Italiane, perchè tutto viene dal cuore, dalle emozioni che Ivan con le sue esibizioni vuole dare. Ivan e Bianca hanno ringraziato Eleonora che ha dato loro modo di raccontare questa storia e di arrivare fino al palco di Sanremo per far si che molte altre persone la ... ultimenotizieflash

IlContiAndrea : Comunque da scaletta mancano ancora i Gente de Zona, De Sica, Ivan Cottini, l'omaggio ad Alberto Sordi e Grigolo. Q… - AISM_onlus : Guarda qui l'esibizione di #IvanCottini e Maria Belardi al Festival di #Sanremo2020, un momento emozionante per tut… - Unf_Tweet : GRANDISSIME EMOZIONI GRANDISSIMO MESSAGGIO Ivan Cottini a #StorieItaliane racconta le sue emozioni sul palco di San… -