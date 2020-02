Infortunio Khedira, i tempi di recupero: ecco la data del ritorno in campo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Khedira- Maurizio Sarri si prepara a riabbracciare Sami Khedira dopo il lungo Infortunio che ha costretto il centrocampista tedesco ad alzare bandiera bianca negli ultimi mesi. Un recupero fondamentale per consolidare il centrocampo bianconero e per cercare di portare una maggiore incisività sotto porta da parte dei centrocampisti. Come confermato da Sarri, Khedira resta il miglior interprete in chiave d’inserimento. Infortunio Khedira, i tempi di recupero: ecco quando tornerà Khedira potrebbe far ritorno in campo già in vista delle prossime settimane. Complicato il suo ritorno in vista della sfida di Champions League contro il Lione, ma attenzione alla possibilità di rivederlo a disposizione contro l’Inter. Leggi anche: Paratici Juventus, futuro lontano dai bianconeri: i dettagli Ancora qualche settimane e Sarri potrà contare sul centrocampista tedesco, un ... juvedipendenza

