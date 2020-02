Horizon Zero Dawn: la creazione della lussureggiante vegetazione in un interessante video di Guerrilla Games (Di lunedì 10 febbraio 2020) In questa sessione risalente alla GDC del 2018, Gilbert Sanders di Guerrilla Games ha parlato di ciò che lo studio ha imparato per portare la lussureggiante e vibrante vegetazione di Horizon Zero Dawn su PlayStation 4.Il grande focus del filmato è su come Guerrilla ha mantenuto le prestazioni elevate mentre riempiva il lussureggiante mondo aperto di Horizon Zero Dawn, e Sanders ha offerto approfondimenti riguardo l'uso di numerose tecniche e varie ottimizzazioni per realizzare le ambiantazioni.Si tratta di un discorso ricco di dettagli e tecniche pratiche, quindi se vi siete persi l'evento dal vivo, ora avete l'occasione di guardare il tutto gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della GDC.Leggi altro... eurogamer

