Germania, il passo indietro dell’erede di Merkel: perché non si candiderà (soprattutto dopo i guai in Turingia) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Annegret Kramp-Karrenbauer, erede di Angela Merkel alla guida dei cristiano-democratici tedeschi, ha deciso di non candidarsi alla cancelleria per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della Cdu. A riferirlo sono fonti dello stesso partito. Karrenbauer ha annunciato al partito di voler «organizzare la candidatura alla cancelleria per l’estate, di voler preparare il partito per il futuro e di voler poi lasciare la presidenza». È quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa che cita fonti interne al partito. La decisione di AKK è una chiara conseguenza della forte debolezza della sua leadership divenuta evidente nel caso Turingia. L’annuncio del passo indietro sarebbe stato dato in mattinata durante una riunione dei dirigenti del partito. Annegret Kramp-Karrenbauer, 57 anni, ha vinto il congresso organizzato per la successione a Merkel come leader ... open.online

