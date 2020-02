Gaia Girace chi è | carriera | vita privata dell’attrice (Di lunedì 10 febbraio 2020) Giovane talento italiano, scopriamo chi è Gaia Girace, l’attrice che interpreta Lila nella serie tv ispirata alla quadrilogia di Elena Ferrante. Originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, è nata nel 2004 e fin da quando è bambina sogna di fare l’attrice. Frequenta il liceo linguistico e parallelamente studia recitazione all’Accademia La Ribalta. Ha … L'articolo Gaia Girace chi è carriera vita privata dell’attrice proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

