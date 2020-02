Fognini-Khachanov, primo turno ATP Rotterdam 2020: quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di lunedì 10 febbraio 2020) Martedì 11 febbraio Fabio Fognini affronterà Karen Khachanov al primo turno del torneo ATP 250 di Rotterdam. Esordio davvero durissimo per il ligure che sul cemento indoor se la dovrà vedere con il quotatissimo russo: si tratta di un avversario estremamente impegnativo, un ostacolo da non trovare al debutto in una manifestazione. L’azzurro dovrà tirare fuori il suo miglior tennis se vorrà avere la meglio e proseguire la propria avventura nei Paesi Bassi garantendosi poi l’ottavo di finale contro il vincente di Evans-Kohlschreiber. Si affrontano il numero 11 e il numero 17 del ranking ATP, tra l’altro i due si sono già incrociati in doppio a Rotterdam nella giornata di oggi (il ligure ha vinto in coppia con Robin Haase contro Khachanov e Rublev). La contesa inizierà non prima delle ore 12.30, al termine del match tra il canadese Auger-Aliassime e il tedesco Struff. Di ... oasport

Tennis - ATP Rotterdam 2020 : subito big match Fognini -Khachanov - Sinner debutta contro Albot : Il torneo ATP 500 di Rotterdam da sempre ospita sui suoi campi indoor una buona rappresentanza dei migliori Tennis ti del mondo. Anche nell’edizione che scatterà ufficialmente domani, nonostante l’assenza dei Big Three, la rassegna olandese beneficerà della presenza di sette giocatori tra i top 15 del ranking, che vanno dunque a comporre un tabellone di tutto rispetto. Gli italiani presenti nel main draw sono due: Fabio Fognini e ...

Atp Rotterdam 2020 - Jannik Sinner pesca Albot al 1° turno - Fognini sfortunato con Khachanov. Il tabellone degli azzurri : Sorteggio complessivamente abbastanza negativo per i colori azzurri in vista del torneo ATP 500 di Rotterdam , in Olanda. I due tennisti italiani iscritti all’evento non sono stati particolarmente fortunati, perciò saranno chiamati subito ad una prestazione di alto livello per superare il primo turno . Fabio Fognini , testa di serie n.5 del seeding, è stato abbinato al temibile russo Karen Khachanov (n.17 al mondo e primo tra gli ...

LIVE Italia-Russia - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Travaglia-Khachanov tra poco in campo - a seguire Fognini -Medvedev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:30 Questa l’intera composizione del team italiano all’ATP Cup: Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi, Simone Bolelli 10:25 Ricordiamo che questa è la prima edizione dell’ATP Cup, che ha sostanzialmente soppiantato i tornei di inizio anno in Australia e la Hopman Cup, torneo misto riconosciuto dall’ITF con trent’anni di storia 10:20 A ...

LIVE Italia-Russia - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Travaglia sfida Khachanov - poi Fognini -Medvedev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Russia – La presentazione di Italia-Russia – Il regolamento dell’ATP Cup 2020 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia del tennis nell’ATP Cup 2020 . Gli azzurri, a Perth (Australia), affronteranno la Russia in un incontro importante della prima fase a gironi per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Il ...

Italia-Russia - Atp Cup 2020 : Fognini sfida Medvedev. Sonego chiamato all’esame Khachanov : E’ ormai tutto pronto per l’inizio dell’avventura dell’Italia nell’ATP Cup 2020. Gli azzurri sfideranno la Russia in un match che si preannuncia a dir poco complicato. Ad aprire il programma la partita stellare tra Fabio Fognini (numero 12 al mondo) e Daniil Medvedev (numero 5 del ranking). Il tennista ligure sarà il punto di riferimento dell’intera spedizione italiana. La stagione è iniziata con i buoni ...

apicella57 : RT @LucaFiorino24: Tabellone principale di Rotterdam Fognini ???? vs Khachanov ???? Sinner ???? vs Albot ???? #ATP - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Tabellone principale di Rotterdam Fognini ???? vs Khachanov ???? Sinner ???? vs Albot ???? #ATP - Luca21013415 : RT @LucaFiorino24: Tabellone principale di Rotterdam Fognini ???? vs Khachanov ???? Sinner ???? vs Albot ???? #ATP -