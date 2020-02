Fiumicino, incidente nella notte: auto si schianta contro un palo, muore ragazzo di 25 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'incidente è avvenuto attorno alle 2.30 del mattino in via via Arturo dell'Oro, strada che costeggia il perimetro dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i corpi dei due giovani che viaggiavano sull'auto finita fuori strada per cause ancora da chiarire. Per il ragazzo alla vita non c'è stato purtroppo niente da fare. fanpage

