Ferrari, a Maranello una mostra per celebrare 70 anni di vittorie alla 24 Ore di Le Mans (Di lunedì 10 febbraio 2020) A settant’anni dalla prima vittoria non poteva mancare, nel pantheon a tinte rosse di Maranello, uno spazio dedicato alla storia di successi del Cavallino Rampante nella 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più famosa al mondo. L’esposizione “Ferrari at 24 Heures du Mans” è stata inaugurata ufficialmente sabato 8 febbraio da Antonello Coletta, responsabile delle Attività Sportive GT di Ferrari: un taglio del nastro cui hanno preso parte anche Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club d’Ouest (ACO) e Gérard Neveu, CEO di FIA World Endurance Championship. Ad accompagnare Antonello Coletta anche i piloti di Competizioni GT tra cui Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra, i tre che lo scorso anno, a bordo di una 488 GTE, dopo vent’anni sono riusciti a riportare la Ferrari a trionfare sul circuito francese: “Vincere la 24 Ore di Le Mans, per ... ilfattoquotidiano

