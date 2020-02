Elisa De Panicis battaglia di cuscini con Antonella Fiordelisi su Instagram: «Vorrei essere lì in mezzo» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il derby Inter Milan smuove sempre gli animi di tantissimi tifosi e tra questi c’è anche la bellissima Elisa De Panicis. La nota showgirl ha mandato tutti in estasi con il suo ultimo post in cui parlava proprio del derby. Piccolo spoiler: in sua compagnia c’era anche l’influencer Antonella Fiordelisi. Solo l’accoppiata fa capire che si tratta di un video che fa davvero alzare la temperatura. Ma per chi non conoscesse ancora la showgirl facciamo un piccolo passo indietro. Elisa De Panicis quest’anno ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nel 2011 l’abbiamo vista a Uomini e Donne, ma la sua popolarità è cresciuta quando ha preso parte all’edizione 2015 di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi versione spagnola. Leggi anche: Wanda Nara scollatura senza fine, curve esagerate in mostra e commenti spinti: «Mi allatti?» Elisa De Panicis e la sua ... urbanpost

