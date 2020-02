Dazi, Coldiretti: “Stop al riso di Cambogia che viola i diritti umani” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Non è accettabile che l’Unione Europea continui a favorire le importazioni agevolate di riso dalla Cambogia in violazione dei diritti umani” E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima proposta della Commissione europea che escluderebbe il riso dalla lista di prodotti su cui sospendere i Dazi agevolati alle importazioni dalla Cambogia. Dal paese asiatico nell’ultimo anno sono arrivati in Italia oltre 8 milioni di chili secondo proiezioni Coldiretti sul 2019. Viste le gravi condizioni sociali e ambientali è necessario attivare al più presto la sospensione del regime agevolato EBA anche per il riso dalla Cambogia, oltre che accelerare la procedura di indagine su Myanmar che si auspica possa portare alla stessa conclusione” afferma la Coldiretti nel ricordare che l’Italia è il principale produttore di riso in Europa e su un’area di 220mila ettari con 4mila aziende ... meteoweb.eu

lavocedialba : Coldiretti Cuneo: Brexit, dazi ed embargo, tempesta perfetta per l'export cuneese - ssansonite : Sbaglio o hanno strumentalizzato la solita nenia Coldiretti su dazi e divieto importazione ai prodotti italiani? - Carol20656349 : RT @coldiretti: Dazi, #Coldiretti: bene il fronte trasversale per il riso Made in Italy contro le importazioni a dazio zero dalla Cambogia… -