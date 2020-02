Chiaia, minacciava due commercianti: 61enne arrestato per estorsione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 61enne per tentata estorsione ai danni di due commercianti del quartiere Chiaia. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli – Centro hanno arrestato per tentata estorsione un 61enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, in forza di un provvedimento di esecuzione della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica. È finito l’incubo dei gestori di due attività commerciali, madre e figlio, vittime delle richieste estorsive per migliaia di euro da parte dell’uomo. Le vittime hanno deciso di non cedere e di denunciare i fatti ai Carabinieri. E’ successo a Chiaia, nel cuore commerciale e turistico di Napoli, a due passi da via Partenope e dalle boutique di via dei Mille, dove a partire dallo scorso dicembre, l’uomo, legato da rapporti di parentela ad ... 2anews

