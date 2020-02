Accademia Editoriale Domus - Il Master Mobility Manager apre i battenti a marzo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al via la prima edizione del Master Mobility Manager, un percorso di studi che si rivolge a ai giovani e ai professionisti che vogliono approfondire i temi legati alla mobilità aziendale, anche e soprattutto in un'ottica di sostenibilità. Il Master è realizzato in collaborazione con Quattroruote, Assolombarda Servizi, Amat e Fleet&Business.Le date e il programma. Il percorso prevede un totale di 60 ore formative, suddivise in tre giornate full time per tre settimane nei mesi di marzo, aprile e maggio. Le date del Master sono le seguenti: dal 17 al 19 marzo, dal 21 al 23 aprile e le tre giornate conclusive, dal 25 al 27 maggio, che si svolgeranno nella sede di Assolombarda. Il corso si compone di cinque moduli di studio che andranno ad approfondire, partendo da un quadro generale, tutto ciò che concerne il settore della mobilità: dai trend del momento alle nuove tecnologie ad esso ... quattroruote

