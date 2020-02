Tennis: Kim Clijsters tornerà a giocare con una wild card a Dubai (Di domenica 9 febbraio 2020) Adesso è ufficiale: Kim Clijsters tornerà a giocare in un torneo del circuito WTA a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La belga, vincitrice di tre US Open e un Australian Open in carriera, ha ricevuto una wild card dal torneo WTA Premier che non è mai riuscita a vincere. Questo il messaggio via Twitter della giocatrice, che si rimette in gioco a 37 anni: “Accetto una wild card per giocare il torneo di Dubai. Dall’annuncio del mio ritorno ci sono stati alcuni intoppi, ma non vedo l’ora di tornare in campo e di vedere cosa porterà questo nuovo capitolo… Grazie a tutti i miei fan per il loro incoraggiamento nelle scorse settimane. Ci vediamo a Dubai!” I’m accepting a wild card to play the @DDFTennis. Since announcing my return, there have been a few bumps but looking forward to returning to the match court and what this next chapter brings … Thanks to ... oasport

