Si gioca a una porta sola ma al 45esimo il Lecce vince a Napoli 1-0 (Di domenica 9 febbraio 2020) Primo tempo. Napoli-Lecce 0-1. In un clima di grande euforia, Gattuso propone alcune novità di formazioni: schiera tre nuovi acquisti – Demme, Lobotka, Politano – e il rientrante Koulibaly in coppia con Maksimovic. Di Lorenzo torna a destra. Per Meret due partite in porta possono bastare, tra i pali torna Ospina. Il San Paolo torna a essere pieno come non accadeva da Napoli-Brescia, le partite domenicali alle 12.30 e alle 15 sono le più seguite, complici ovviamente i prezzi popolari. Il Lecce di Liverani schiera Saponara – colui il quale Sarri disse che il campionato non se lo sarebbe potuto permettere. Si gioca praticamente a una porta sola. Il Napoli attacca dalla Curva B verso la Curva A. Chiude il Lecce nella propria metà campo e crea anche qualche occasione ma Milik spreca un colpo di testa, poi lo imita Zielinski che fallisce anche un passaggio che sarebbe ... ilnapolista

Giorgiolaporta : Con la #Giustizia non si gioca, perché #MarcoVannini sarebbe potuto essere mio fratello o mio figlio. Lo #Stato dev… - OlimpiaMI1936 : L'Olimpia gioca una partita dura, difende forte e vince 77-74 ???? - albe_68 : Zio Goran è un attaccante, anche se gioca tanto per la squadra.. inserirlo a freddo al posto di un terzino, contro… -