Sci di fondo, Therese Johaug si aggiudica anche la 10 km tl mass start della Coppa del Mondo 2020 di Falun (Di domenica 9 febbraio 2020) La norvegese Therese Johaug si aggiudica anche la 10 km in tecnica libera mass start andata in scena a Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: la leader della classifica generale prende sin da subito il comando delle operazioni, prima portando via un gruppetto e poi vincendo di forza davanti alla svedese Ebba Andersson ed alla norvegese Heidi Weng. Non è partita l’unica azzurra iscritta alla competizione, Greta Laurent. Dopo un quarto di gara è già chiaro il canovaccio della gara: la norvegese Therese Johaug forza il ritmo e si porta dietro due atlete, ovvero la connazionale Heidi Weng e la svedese Ebba Andersson. Alle loro spalle la svedese Frida Karlsson e la norvegese Astrid Jacobsen provano a seguire il ritmo delle prime, ma non ci riescono, mentre resta più indietro il gruppo. A metà gara le prime tre vedono aumentare il margine sulle due inseguitrici ... oasport

