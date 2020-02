Sanremo, Achille Lauro è Elisabetta I Tudor: "Baluardo di indipendenza" - (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesca Galici Achile Lauro per l'ultima serata del Festival ha omaggiato Elisabetta I Tudor, emblema di libertà e indipendenza, per chiudere le sue perfomance all'Ariston dopo la Marchesa Luisa Casati Stampa, David Bowie e San Francesco Achille Lauro è stato la vera rivelazione del festival di Sanremo 2020. Le sue non sono state semplici esibizioni ma vere e proprie perfomance artistiche, durante le quali il trapper ha portato sul palco dell'Ariston ogni volta un personaggio diverso, che per lui rappresenta la libertà. Per l'ultima serata sul palco del festival di Sanremo, Achille Lauro ha deciso di vestire i panni di Elisabetta I, nota come regina vergine. "Elisabetta I Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell'arte e difensore della libertà", così descrive quest'ultimo travestimento Achille Lauro sul suo profilo Instagram, allegando immagini del travestimento. ... ilgiornale

