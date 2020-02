Sanremo 2020, conferenza stampa conclusiva in diretta (Di domenica 9 febbraio 2020) Amadeus Il Festival di Sanremo 2020, conclusosi con la vittoria di Diodato, è davvero arrivato alle battute finali. Stamane, in diretta dall’Aristo Roof, seguiremo la conferenza stampa conclusiva con Amadeus e gli organizzatori della kermesse. Sarà l’occasione per le ultime dichiarazioni e per lanciare uno sguardo al futuro (per il presentatore dagli ascolti fortunati si prospetta infatti un bis). (in aggiornamento) davidemaggio

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -