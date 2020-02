‘Sanremo 2020’, chiusura col botto per Amadeus: la sua finale è la più vista dal 2002! I dati di ascolto dell’ultima serata e il confronto con le passate edizioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è concluso ieri sera il 70esimo Festival di Sanremo e ancora una volta i dati Auditel hanno soddisfatto pienamente ogni aspettativa: ha puntato sull’amicizia Amadeus, su quelle con Fiorello e Tiziano Ferro che lo hanno accompagnato per (quasi) tutte e cinque le serate e hanno decisamente contribuito agli ottimi risultati raggiunti dalla kermesse musicale. Anche la finale, infatti, ha voluto cavalcare l’onda dei record: 11.477.000 spettatori hanno guardato la puntata conclusiva del Festival che ha ottenuto il 60,6 % di share. Si tratta del dato più alto, in termini di share, dal 2002, anno in cui Pippo Baudo aveva ottenuto il 62,66 % di share. Protagoniste della serata sono state le canzoni in gara, ma anche per quest’ultimo appuntamento sanremese non sono mancati ospiti amatissimi dal pubblico – vedi Biagio Antonacci – e gag divertenti che hanno visto ... isaechia

