Oscar 2020 vincitori: chi ha trionfato ai 92° Academy Awards (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020 vincitori. Si sono svolti domenica 9 febbraio gli attesissimi 92° Academy Awards, in cui sono stati premiati i migliori film, registi, attori e tecnici del mondo cinematografico con l'ambito Oscar 2020. Ecco di seguito cos'è successo durante la serata tutti i trionfatori della cerimonia. TUTTO SUGLI #Oscar Oscar 2020 presentatori La cerimonia si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles e come l'edizione dell'anno scorso non c'è stato un un presentatore ufficiale. Sul palco sono saliti come presenters grandi star internazionali di cinema e serie tv come Jane Fonda, Tom Hanks, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Gal Gadot, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Rami Malek, Keanu Reeves, Sigourney Weaver. vincitori DELL'ANNO SCORSO Oscar 2020 performers Si sono inoltre esibiti sul

