LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: il gruppo sta riprendendo i quattro fuggitivi, scontata la volata finale (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 La situazione per il momento rimane stabile: il margine tra battistrada e plotone continua ad oscillare intorno ai 30”. 15.19 Il canadese Hugo Houle è transitato per primo al Traguardo Volante, seguito da Francesco Romano e Jon Agirre. 15.17 Solo 20 km al traguardo, ci avviciniamo al momento clou della corsa. 15.14 Sono soltanto 25 i secondi di distacco: il fallimento della fuga sembra ormai questione di minuti. 15.11 Il margine dei fuggitivi sul plotone sta diminuendo sempre di più: oscilla ora intorno ai 30”. 15.08 Ricordiamo i nomi dei quattro corridori in testa alla tappa: l’italiano Francesco Romano (Team Bardiani), il canadese Hugo Houle (Astana) e gli spagnoli Sergio Samitier (Movistar) e Jon Agirre (Equipo Kern Pharma). 15.05 Si sta procedendo a una velocità media di 45.5 km/h. 15.02 Mancano meno di 30 km al ... oasport

LuigiBrugnaro : Oggi ancora una volta, #Venezia ha saputo dimostrare unità, giocando in squadra Con il brillamento della bomba dell… - BhuffleTpuffS : RT @Seoul_ItalyBTS: @BTS_twt #TradITA [@BTS_twt #MAGICSHOP] - Seoul_ItalyBTS : @BTS_twt #TradITA [@BTS_twt #MAGICSHOP] -