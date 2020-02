La tutela delle donne vittime di violenza, “Svolte” concrete della giunta Mirra (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La giunta guidata dal Sindaco Antonio Mirra ha approvato ieri mattina la manifestazione di interesse rivolta alle aziende del territorio che intenderanno ospitare i tirocini formativi, della durata di 12 mesi, indirizzati alle donne vittime di violenza; si tratta dell’ulteriore step che l’amministrazione Mirra con l’assessore alle Politiche Sociali Rosida Baia ha compiuto nell’ambito del progetto “S.V.O.L.T.E.”. Un notevole passo in avanti, quindi, nel campo della tutela in aggiunta anche alla realizzazione di un centro antiviolenza all’interno di un bene confiscato rispetto al quale proprio in settimana è avvenuta la consegna delle chiavi al partner selezionato tramite procedura di evidenza pubblica. “La donna che denuncia violenze si trova spesso di fronte ad un ostacolo che rappresenta uno dei primi elementi che ... anteprima24

MaragnoThomas : RT @ItalianPolitics: RELAZIONE sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei citta… - easylollo : RT @marcofanciulli: @Daniele32791779 @mariannaaprile Un trattato, una convenzione o una consuetudine che siano stati ratificati hanno piena… -