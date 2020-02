La decisione di Giua sul contato su Milik è tra le cose da (non) ricordare di Napoli-Lecce (Di domenica 9 febbraio 2020) Uno. Al minuto 6 Koulibaly dà il suo saluto al San Paolo di nuovo pieno, al Lecce e alla Serie A con un passaggio di petto smorzato, dolce, felpato, di seta. Dà una carezza al pallone con i pettorali. Ne farà un altro a quattro minuti dalla fine. Il primo spinge al sorriso, il secondo alla jastemma. Due. Il palo esterno di Insigne. Spalle alla porta, sapendo bene dove si trova e dove si trova la porta, il capitano schiocca la palla all’indietro come un bacio alla stazione quando una persona che ti è cara sta partendo. Incoccia il mezzo ferro ma siamo ancora nella fase della partita in cui tutto sembra un segnale incoraggiante e non nefasto. Tre. Il calcio mollato al palo di Koulibaly. Dieci minuti dopo aver preso il gol dello 0-1 da Lapadula, Falco fa il ballerino sul pallone e soprattutto fa ballare Di Lorenzo e Maksimovic. Di qui la stizza del senegalese che forse dentro di sé già ... ilnapolista

esposalva : RT @napolista: La decisione di #Giua sul contato su #Milik è tra le cose da (non) ricordare di #NapoliLecce I bambini che fanno il gesto d… - napolista : La decisione di #Giua sul contato su #Milik è tra le cose da (non) ricordare di #NapoliLecce I bambini che fanno i… - GoalItalia : Niente rigore e ammonizione per simulazione a Milik ?? La decisione di Giua fa infuriare il Napoli e Giuntoli ??… -