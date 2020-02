Il segreto del Napoli di Gattuso: perde cinque partite su otto ed è osannato da tifosi e media (Di domenica 9 febbraio 2020) Se un marziano fosse sbarcato in settimana a Napoli, non avrebbe avuto dubbi: avrebbe pensato che con Gattuso in panchina, il Napoli avesse scalato posizioni su posizioni fino a raggiungere almeno il quarto posto con possibilità di inserirsi nella lotta scudetto. Perché a sentire i commenti dei tifosi sui social, ma anche quelli dei giornalisti in tv e sui quotidiani, era un profluvio di elogi al Napoli di Gattuso. Talmente eccessivi al punto da far apparire proprio l’allenatore calabrese come il più moderato. L’unico a rimanere con i piedi per terra. L’unico a dire anche prima della partita con la Sampdoria: «Non mi fido ancora della squadra, ho ancora negli occhi la sconfitta contro la Fiorentina». E anche oggi, dopo la sconfitta con il Lecce, il più lucido è stato il tecnico del Napoli che ha denunciato la mancanza di cattiveria, quindi di grinta. Insomma, ci pare ... ilnapolista

