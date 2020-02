Gratteri racconta il veto di Napolitano quando doveva diventare ministro di Renzi (Di domenica 9 febbraio 2020) Nicola Gratteri, ospite a In 1/2 Ora in più su Raitre da Lucia Annunziata, ha parlato del famoso veto di Giorgio Napolitano che da presidente della Repubblica impedì che il magistrato calabrese fosse nominato ministro della Giustizia del governo Renzi nel 2014. Gratteri racconta il veto di Napolitano quando doveva diventare ministro di Renzi “Ho conosciuto Renzi nel 2014, il giorno prima che andasse dal presidente Napolitano. Non è che mi fidassi di Renzi, gli dissi quello che bisognava fare e lui era d’accordo su tutto, parlammo di cose strutturali che riguardavano il sistema giudiziario”, ha detto l’attuale capo della procura di Catanzaro rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata sulla sua mancata nomina a ministro della Giustizia. “Perché il veto di Napolitano? Chiedete a lui. Pare che avesse detto che sono un pubblico ministero troppo ... nextquotidiano

Noovyis : (Gratteri racconta il veto di Napolitano quando doveva diventare ministro di Renzi) Playhitmusic -… - ALan__61 : RT @neXtquotidiano: Gratteri racconta il veto di Napolitano quando doveva diventare ministro di Renzi - neXtquotidiano : Gratteri racconta il veto di Napolitano quando doveva diventare ministro di Renzi -