Giovani e web, oltre il 40% va in ansia se non è connesso (Di domenica 9 febbraio 2020) La generazione Z è chiaramente super tecnologica e iperconnessa, ma fortemente "dipendente" dalla rete web. Sono dati preoccupanti quelli presentati dal rapporto del Moige (Movimento italiano genitori) a Roma, in occasione del Safer Internet Day 2020, per lanciare la nuova campagna "Giovani Ambasciatori contro Bullismo e Cyber Risk". Dall'indagine su "La dieta cyber dei nostri figli" - a cui ha collaborato la polizia postale e condotta su 2.500 ragazzi tra i 5 e i 22 anni - emerge che il 40,5% dei Giovani va in ansia se non è connesso, il 24,8% (1 su 4) rinuncia alle ore di sonno per rimanere collegato e il 40% (quasi 1 su 2) prova un senso di delusione per l'assenza di like e richieste di amicizia.Solo una piccolissima quota dei ragazzi non è connesso a internet. Ben il 37,7% va in ansia se non è collegato e il 40% prova un senso di delusione se non riceve abbastanza “like” o ... ilfogliettone

Garanzia Giovani Campania - assunzioni bloccate : la piattaforma web Anpal è ferma : Il portale Cliclavoro, utilizzato dalle Agenzie per il Lavoro e dai Centri per l'Impiego della Campania , non è stato aggiornato per Garanzia Giovani 2: le aziende non stanno assumento. Gli operatori: "Perdiamo 10 assunti al giorno". A rischio 220 milioni di fondi, vanno spesi entro dicembre o restituiti a Bruxelles.Continua a leggere

Il genio creativo del Giovani ssimo Alfa conquista il web : Milano, 17 gen. (askanews) – Si definisce una star del web per caso, ma i numeri di Andrea De Filippi, in arte Alfa , sono impressionanti: ha totalizzato più di 37 milioni di views su YouTube e più di 84 milioni di streams su Spotify. Lui racconta così il suo successo. “Ho fatto un percorso diverso, nasco dal web, e non ho preso la strada della radio, del talent e della televisione in generale. Ho iniziato un po’ per caso ...

Fondazione Ania : “Webserie Te lo assicuro per parlare ai più Giovani ” : Roma, 3 dic. (Adnkronos) – In occasione del lancio della webserie ‘Te lo assicuro ”, prodotta dalla Fondazione Ania , la presidente Maria Bianca Farina ha dichiarato: ‘Questa serie web è nata con l’idea di innovare il modo di comunicare. I temi legati al supporto che l’assicurazione può dare vengono declinati in termini scherzosi e seri al tempo stesso. Si fa capire come l’assicurazione, lungo ...

Il collegio 4 - sesta puntata/ Il web : 'un programma per Giovani'. Promossi e bocciati : Il collegio 4, la sesta ed ultima puntata: Brondin, Cardamone e Busciantella non superano gli esami, mentre Zacchero e Tricca sono i migliori

