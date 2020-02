Fitch non crede in Conte: “Livello estremamente alto del debito pubblico” (Di domenica 9 febbraio 2020) Fitch, una delle tre maggiori agenzie di rating al mondo, non crede nella politica italiana e bacchetta il premier Conte. “Livello estremamente alto del debito pubblico, andamento molto basso della crescita del Pil”. La Fitch bacchetta Conte ma quasi nessuno lo sa. Una delle tre agenzie di rating più importanti al mondo, a suo tempo, … L'articolo Fitch non crede in Conte: “Livello estremamente alto del debito pubblico” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

stelle_lune : pg.131 tlv rai2 Sa 8 feb H09:14 FITCH CONFERMA RATING ITALIA BBB #governo ...io non dico niente.... - annika1021 : RT @Musso___: Cioè per far felice Fitch, dovremmo essere esposto verso l’estero con credito e non in investimenti ?? Ma non ha senso. È cos… - mariavenera2 : RT @renatobrunetta: ?? #Fitch ha dato un vero e proprio ultimatum al Governo Conte. Se il fallimentare assistenzialismo non sarà presto sost… -