Finale di Sanremo, share del 60%. Oltre 11 milioni davanti alla tv (Di domenica 9 febbraio 2020) Il 70° Festival di Sanremo chiude con un gran successo di pubblico televisivo: la Finale è stata vista da 11,4 milioni di telespettatori, con un share del 60%. Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Antonio Diodato che ha cantato “Fai rumore”. Secondo Francesco Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari. Sanremo, ascolti record La 70/a edizione del Festival di Sanremo ha chiuso in bellezza. La serata Finale, che ha incoronato vincitore Diodato, è stata seguita in media su Rai1 da 11 milioni 476mila spettatori con il 60.6% di share, il risultato più alto dal 2002 (quando il festival, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, raccolse il 62.66%). L’anno scorso l’ultima serata del festival aveva avuto in media 10 milioni 622mila telespettatori pari al 56.5%. La prima parte della Finale (in onda dalle 21.32 alle ... newsmondo

