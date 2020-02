Avellino, lite Bugo-Morgan a Sanremo: gaffe del sindaco Festa su Fb (Di domenica 9 febbraio 2020) Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sul suo profilo Facebook, ha chiesto le scuse ufficiali per una frase che il cantante Bugo avrebbe pronunciato contro Morgan nella querelle che i due hanno avuto al festival di Sanremo. Ma in realtà il primo cittadino della città campana è caduto in un falso del sito satirico Irpinia Paranoica che, nel territorio, ricalca un po’ il successo avuto da altre realtà più nazionali come Lercio o Spinoza.it. Bugo infatti non hai mai pronunciato la frase – “ho detto a Morgan che può cantare solo ad Avellino” – oggetto della furia social del primo cittadino. Il post pubblicato su Facebook da Festa, al momento ancora online, è un’accorata difesa dell’orgoglio avellinese: “Pare che il cantante Bugo, del quale – lo ammetto – ho scoperto l’esistenza solo oggi, avrebbe così offeso la nostra ... ildenaro

