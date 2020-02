Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: Felipe Sospetta di Genoveva! (Di domenica 9 febbraio 2020) Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: Felipe inizia ad avere molti dubbi su Genoveva, che potrebbe essere stata la colpevole della morte di Ursula. Intanto Lolita sta per partorire… Va avanti la storia di Acacias 38, che continua ad essere appassionante anche per quanto riguarda i personaggi storici della soap. Infatti al centro delle Puntate Spagnole ci sono Felipe, Ramon, Antonito e Lolita. Tutti, inoltre, devono fare i conti con un’assenza importante sebbene sicuramente positiva. Ecco cosa svelano gli spoiler spagnoli… Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: Felipe non si fida più di Genoveva! A seguito della morte di Ursula, che ha sconvolto tutti (malgrado la donna non fosse un personaggio positivo), le cose stanno per cambiare. Infatti Felipe non si spiega per quale ragione proprio la sua promessa sposa Genoveva abbia assistito al decesso. L’avvocato ... uominiedonnenews

