Sanremo | Morgan e Bugo squalificati | la reazione di Elettra Lamborghini

Morgan e Bugo sono stati squalificati in chiusura della quarta serata del Festival di Sanremo. Questo colpo di scena ha sorpreso tutti, compresa la cantante Elettra Lamborghini che nella classifica provvisoria era penultima proprio sopra il duo e che ha visto in questa eliminazione la possibilità del concretizzarsi di un suo timore. Elettra Lamborghini, il divertente commento in diretta Continuano le sorprese al Festival di Sanremo 2020. Con l'eliminazione di Morgan e Bugo dalla gara, dopo che quest'ultimo ha abbandonato il palco dell'Ariston, si sono aperti degli scenari inaspettati riguardanti la classifica. Curiosa è stata la reazione di Elettra Lamborghini alla notizia della squalifica dell'ex Blu Vertigo. Infatti, ospite di Radio 2 ha commentato a suo modo quanto accaduto:"No raga, vuol dire che adesso dopo sono ultima. Che vita di me**a".

