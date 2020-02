Sanremo 2020, Bugo e Morgan in conferenza oggi alle 16 dopo il litigio all’Ariston (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Bugo e Morgan in conferenza dopo il litigio all’Ariston Diretta È la notizia che più tiene banco alla vigilia dell’ultima serata di Sanremo 2020: dopo il litigio di ieri sera sul palco dell’Ariston, Bugo e Morgan sono attesi oggi pomeriggio – sabato 8 febbraio 2020 – intorno alle 16 per una conferenza in sala stampa. A dare la notizia è l’organizzazione del Festival. Arriveranno dunque chiarimenti tra i due artisti? In poche ore, si sono sprecate le ipotesi sui motivi del litigio tra Bugo e Morgan. Le tensioni tra i due artisti sono nate già nella terza serata di Sanremo, quella delle cover: in un’intervista, Morgan ha detto che Bugo avrebbe violato l’accordo cantando l’intera canzone, anziché il solo pezzo che gli spettava. Un gesto di sfida a cui il cantautore milanese ha risposto con la scenata di ieri sera, quando ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -